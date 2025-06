Ricercato per rapina e resistenza, arrestato a Vittoria dopo settimane di fuga

Durante un controllo straordinario interforze disposto dalla Questura, gli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 38 anni, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Prima Sezione Penale del Tribunale di Messina. L’uomo era indagato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Lo straniero, fermato in città e trovato sprovvisto di documenti, è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato per l’identificazione. I rilievi dattiloscopici della Polizia Scientifica hanno consentito di accertare la sua identità e far emergere che, lo scorso 17 aprile, il Tribunale aveva disposto l’aggravamento della misura cautelare a suo carico: da arresti domiciliari in una comunità di Messina alla detenzione in carcere.

L’uomo, infatti, si era arbitrariamente allontanato dalla struttura, rendendosi irreperibile per settimane. Irregolare sul territorio nazionale, era riuscito a far perdere le proprie tracce, fino al controllo della Polizia a Vittoria. Dopo le formalità di rito, il 38enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa.

