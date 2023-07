Ricarica una vita donando sangue. L’Avis avvia la campagna raccolta per l’estate

L’Avis Provinciale di Ragusa ha presentato la campagna di promozione per il dono del sangue “Estate 2023” con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di sangue e plasma. La campagna ha come immagine e slogan “Dona il sangue, ricarica una vita”, creati da Kewin Lo Magno, per rappresentare il contributo che ciascuno di noi può offrire per promuovere la salute e sostenere la vita di chi si trova in una condizione di bisogno.

Durante l’estate, si rischia un calo dell’attenzione e una minore propensione alla donazione, il che può causare una carenza di sangue e mettere in difficoltà le strutture sanitarie e i pazienti che necessitano di sangue. Tuttavia, la provincia di Ragusa ha ottenuto risultati positivi in termini di donazioni negli ultimi anni, grazie all’enorme spirito di solidarietà dei donatori e all’efficienza organizzativa ed operativa del sistema integrato Ragusa.

Nonostante la situazione attuale positiva, si evidenziano alcune criticità, come il progressivo invecchiamento del popolo dei donatori, alla quale non sembra corrispondere un adeguato ricambio generazionale, e un decremento della raccolta del plasma, risorsa medica fondamentale per la creazione di farmaci salvavita come albumina e immunoglobuline.

Per questo motivo, l’Avis Provinciale di Ragusa continuerà a intensificare le iniziative di sensibilizzazione, in particolare rivolte ai giovani e alla scuola, per riaffermare che la donazione di sangue o plasma consiste in un atto normale ma di grande senso civico e solidarietà per aiutare gli altri, promuovere salute e salvare migliaia di vite umane.