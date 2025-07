Riapre la Guardia Medica a Ibla per il periodo turistico

Dopo una lunga attesa, la Guardia Medica fa il suo grande ritorno a Ragusa Ibla, cuore storico e turistico della città. Grazie a una delibera della Giunta comunale, infatti, i locali comunali di via Montereo 2, situati al piano terra della scuola materna G.B. Marini, sono stati affidati in concessione gratuita all’Asp di Ragusa. Qui sarà allestito il servizio di Guardia Medica dedicato al periodo turistico. Queste, almeno, le intenzioni: tutto dipenderà dal bando per reclutare medici. L’alternativa sarà quella di attivare degli ambulatori infermieristici in modo da avere comunque una copertura sanitaria su Ibla. La data di attivazione, in ogni caso, non è stata ancora comunicata.

Garantire l’assistenza medica è un dato fondamentale

Una risposta alle esigenze di migliaia di turisti e residenti che affollano il centro storico nei mesi estivi, quando la presenza di un presidio sanitario locale diventa indispensabile per garantire assistenza medica tempestiva e vicina.

Un passo avanti per la città, che si prepara ad affrontare la stagione turistica con servizi rinnovati e più vicini alla gente.

© Riproduzione riservata