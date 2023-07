Riapre il terminal A dell’aeroporto di Catania per le operazioni di bonifica. Palermo, da domani, accoglierà solo 15 voli

E’ stato riaperto il terminal A all’aeroporto di Catania per avviare le operazioni di bonifica. L’obiettivo è consentire il ripristino delle operazioni di volo nel più breve tempo possibile, al fine di attenuare i disagi dei passeggeri. A comunicarlo, la Sac. La riapertura è stata possibile dopo le verifiche effettuate dalla Procura della Repubblica e dai vigili del fuoco.

LA SITUAZIONE A PALERMO

Intanto, Palermo riapre ai voli da Catania, ma domani saranno solo 15. Il direttore generale della Gesap, Natale Chieppa, ha avuto un incontro con l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per affrontare questa situazione e ha confermato la disponibilità ad accogliere 15 voli in più da domani.

Tuttavia, Chieppa ha sottolineato la necessità di evitare di creare ulteriori disagi e disservizi ai passeggeri dell’Aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino. Sono stati fatti incontri anche con le compagnie aeree per cercare di trovare un’intesa per potenziare i servizi a terra a Palermo e migliorare l’esperienza dei passeggeri.

Inoltre, si sta valutando la possibilità di aumentare il personale di terra per gestire l’aumento dei voli. La situazione attuale richiede interventi programmati per garantire che la permanenza dei passeggeri a Palermo sia il più serena e piacevole possibile, evitando i disagi sperimentati durante gli ultimi giorni con un alto numero di voli.