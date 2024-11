Riapre al culto la Chiesa del Carmine a Scicli. Il prossimo 11 dicembre si riparte con le celebrazioni

Chiusa dallo scorso mese di marzo è stata annunciata ieri la riapertura della chiesa del Carmine che si affaccia sulla piazza omonima. Le celebrazioni delle funzioni riprenderanno a partire dal prossimo 11 dicembre, questa la data annunciata dal parroco Don Nello Garofalo. La chiesa era stata chiusa dopo che, durante dei lavori nella parte laterale della chiesa che si affaccia sul torrente Santa Maria la Nova, erano state notate ed accertate delle crepe nella volta che sovrasta l’altare maggiore della chiesa del Carmine. Crepe con danni alla volta in canne e gesso che ha rischiato di cedere ma che, negli ultimi mesi, è stato sottoposto a recupero e sistemazione. Nei giorni scorsi gli operai sono intervenuti restaurando e ripitturando la porta centrale di ingresso alla chiesa, come è ben visibile dalla foto di Emanuele Caschetto.

Conclusi gli interventi di risanamento di restauro la chiesa riapre al culto.

La chiesa del Carmine verrà nuovamente riaperta ai fedeli, che potranno seguire le celebrazioni religiose secondo i calendari propri dell’unità parrocchiale, il prossimo 11 dicembre. Dallo scorso mese di marzo le attività parrocchiali sono state svolte, dall’unico sacerdote incaricato Don Nello Garofalo, fra la chiesa di San Giovanni in via Francesco Mormino Penna ed il Santuario Maria SS. della Pietà che è anche la chiesa di Santa Maria La Nova annessa all’unità parrocchiale. La sistemazione della volta che sovrasta l’altare maggiore e la sistemazione delle pareti laterali della chiesa hanno permesso di portare al completamento del progetto di messa in sicurezza della chiesa del Carmine.

