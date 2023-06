Restyling botanico per la Villa Comunale di Vittoria, la più grande della provincia iblea

E’ un intervento necessario per garantire l’incolumità dei fruitori, di coloro che amano passeggiare per i viali godendosi la salubrità dei luoghi e riparandosi dalla calura estiva. La Villa Comunale di Vittoria rimarrà chiusa per due giornate, lunedì 26 e martedì 27 giugno. Il tempo necessario per eseguire dei lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria che riguardano in particolare il verde. Saranno rimossi alberi divelti e si provvederà alla sfrondatura di alcuni alberi i cui rami, se non si interviene in tempo, potrebbero recare danni alla pubblica incolumità. L’ufficio tecnico e quello del verde pubblico hanno perfezionato le procedure per l’affidamento dei lavori per i quali è stata impegnata una somma di 20 mila euro.

La Villa Comunale lo scorso anno era stata oggetto di lavori di sistemazione che l’hanno riconsegnata alla città in una nuova veste, ordinata e sicura.

Lo scorso anno i fondi necessari per i lavori di sistemazione e messa in nuovo sono arrivati dal Po-Fesr del 2004-2020 che, concesso con D.D.G. n. 1820 del 24.10. 2019 dall’assessorato regionale Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ha destinato un importo di 660mila euro di cui 60mila a carico del bilancio comunale. La nuova storia della Villa Comunale di Vittoria era iniziata nei primi giorni del mese di agosto dello scorso anno quando, ultimati i lavori di sistemazione con i fondi regionali, era stata consegnata alla città con una cerimonia cittadina presenti le istituzioni locali. Il maltempo di questi mesi invernali ha recato danni all’impianto arboreo della villa determinando situazioni di pericolo che giardinieri esperti, nella due giorni predisposta per la prossima settimana, elimineranno completamente.