Resiste ancora la protesta dei trattori: il presidio di Saro Occhipinti Pitredda

Saro Occhipinti Pitredda è stato un pioniere nella protesta dei trattori nel Sud Italia, radunando i suoi numerosi amici e spingendoli a scendere in strada per difendere un comparto agricolo e un territorio in difficoltà. Fin dall’inizio, è stato determinato a lottare per la causa, coordinandosi con politici e partecipando attivamente ai tavoli tecnici istituiti dalla Regione Siciliana.

SARO OCCHIPINTI CONTINUA A RESISTERE

Nonostante le sfide e le difficoltà incontrate lungo il cammino, Saro continua a resistere e a incoraggiare i suoi amici a mantenere viva la protesta, convinto della sua necessità e fiducioso nei risultati ottenuti finora. Riconosce il ruolo assegnatogli dalla comunità e si impegna a proseguire la lotta nel rispetto delle regole e delle istituzioni, ringraziando nel contempo le autorità locali per il loro sostegno.

Oggi, Saro rivolge gli auguri di Buona Pasqua a tutti, mentre continua a difendere il territorio con i suoi trattori, rimanendo saldo nella sua determinazione e nella sua consapevolezza dell’importanza della causa.

