Repubblica e merito, fra Cavalieri e Ufficiali: ecco i nomi di chi ha ricevuto l’onorificenza il 2 giugno a Ragusa

In una cornice carica di emozione e orgoglio nazionale, domenica 2 giugno la città di Ragusa ha celebrato il 79° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana con una cerimonia solenne che ha visto protagoniste le storie straordinarie di quattro cittadini insigniti delle prestigiose Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

La cerimonia, fortemente voluta dal Prefetto Giuseppe Ranieri e ospitata nei suggestivi Giardini Iblei, ha trasformato un anniversario istituzionale in un autentico tributo al talento, alla dedizione e al servizio.

I volti del merito

A ricevere il titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stato Stefano La Rosa, direttore dell’Archivio Notarile di Modica, punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio documentale del territorio. Una carriera vissuta nel segno della competenza, della discrezione e del servizio pubblico.

Emozione e applausi anche per i tre nuovi Cavalieri della Repubblica Italiana: Luifi Nifosì, fotografo sciclitano, premiato per oltre trent’anni di instancabile lavoro che ha restituito un’immagine potente e autentica della Sicilia. I suoi 24 volumi fotografici sono oggi vere e proprie “mappe culturali”, consultate da studiosi, archeologi e appassionati. Antonino Galfo, ingegnere e comandante dei Vigili del Fuoco di Trapani, ha ricevuto l’onorificenza per il suo impegno in prima linea nella salvaguardia della sicurezza e nella gestione delle emergenze, incarnando ogni giorno lo spirito del dovere. Marco Di Corrado, dirigente scolastico a Vittoria, è stato premiato per l’impegno nella scuola e nella formazione delle giovani generazioni, costruendo ponti tra educazione, inclusione e cittadinanza attiva.

Foto: Laura Moltisanti

