Regione stanzia contributi per piccole e medie imprese per abbattimento interessi sui mutui

La Regione Siciliana ha previsto la concessione di contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi sui mutui in essere al 1° gennaio 2024 erogati alle micro, piccole e medie imprese in possesso di una unità operativa in Sicilia. A comunicarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate che nei mesi scorsi si era incontrato a più riprese con le associazioni di categoria focalizzando l’attenzione sugli aiuti concreti da erogare a questo settore fondamentale dell’economia isolana.

“Grazie ai 45 milioni di euro stanziati – commenta il parlamentare della DC – sarà possibile presentare istanza per accedere ai contributi per l’abbattimento degli interessi relativi alle rate scadute nel corso del 2023 e pagati alla data del 31 marzo 2024, su finanziamenti per programmi di investimenti o per fabbisogno finanziario di capitale circolante, erogati da banche o intermediari finanziari e in essere al 1° gennaio 2024. Possono presentare domande le imprese classificate come micro, piccola o media impresa, iscritte come attive nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente ed in possesso di almeno un’unità operativa nel territorio della Regione Siciliana. Inoltre non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o ancora sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. Il contributo massimo ottenibile dalla singola impresa non può comunque superare il tetto dei 10 mila euro.

A partire dalle ore 12:00 del 12 novembre 2024 e sino alle ore 17:00 del 12 dicembre2024, l’impresa richiedente può procedere all’invio delle istanze presso la piattaforma IRFIS con la relativa prevista documentazione. La piattaforma non accetterà nuove istanze inviate successivamente. La domanda di agevolazione deve essere scaricata dalla piattaforma, compilata correttamente in ciascuna parte, corredata di tutti gli allegati e della documentazione richiesti”.

© Riproduzione riservata