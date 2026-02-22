“Piove nei box” del mercato ortofrutticolo di Vittoria. Lavori eseguiti male? Botta e risposta tra il consigliere Scuderi e i concessionari

Lavori in corso al mercato ortofrutticolo di Vittoria. Sono iniziati nove mesi fa e dovrebbero concludersi prima dell’estate i lavori di riqualificazione all’interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria.

I lavori, finanziati dalla regione siciliana per 2.500.000 euro, erano stati programmati con un progetto avviato dalla “Vittoria Mercati” e affidati per la progettazione esecutiva e la gara d’appalto, al Genio civile di Ragusa. Il progetto è stato realizzato dal Genio civile e dallo Studio Musa. La ditta MGM di Ragusa, che si è aggiudicata l’esecuzione dell’opera con un ribasso del 40 per cento, sta realizzando L’impermeabilizzazione della copertura dei box, il rifacimento delle grondaie, la ritinteggiatura delle pensiline, la realizzazione degli impianti di “linea vita” (cioè i sistemi di sicurezza all’interno dei box realizzati con sistemi di ancoraggio alla copertura) e il rifacimento dell’asfalto. Il tempo di esecuzione dei lavori era di 300 giorni.

Il progetto era stato avviato nel periodo dell’amministrazione Moscato, circa dieci anni fa. Poi era subentrata la gestione commissariale. In un primo momento era stata prevista anche la copertura del piazzale centrale, per la logistica dei mezzi e delle merci, ma i costi sono lievitati e questa parte del progetto è stata accantonata.

Di recente, il consigliere comunale Pippo Scuderi ha avanzato dei dubbi sulle modalità di esecuzione dei lavori e ha chiesto alla giunta Aiello di vigilare. “Gli ultimi lavori, quelli dal box 1 al 23, sono già falliti: la guaina del soffitto si è staccata, piove dentro e fa freddo. Gli operatori lo hanno denunciato. Ma l’amministrazione dov’era? Chi ha vigilato? Perché nessuno ha controllato?”.

L’amministrazione comunale però non ha un ruolo specifico. L’ente appaltante è il Genio Civile e ad esso è affidata la vigilanza sui lavori. Il comune però è l’ente gestore della struttura, dove operano ad oggi 71 concessionari, su 74 box disponibili. Cinquantuno concessionari sono associati e fanno parte dell’Associazione Concessionari”.

Il presidente dei concessionari, Toni Margiotta, spiega che i lavori sono ancora in itinere. Alcune opere non sono state fatte male, semplicemente non sono state ancora completate, anche a causa del maltempo e della pioggia dell’ultimo periodo. “I lavori di impermeabilizzazione sono stati completati solo nei box tra il 47 e il 74 – spiega Margiotta – nella restante parte del mercato, dove si registrano infiltrazioni, ciò è dovuto al fatto che gli interventi non sono stati ancora completati, anche a causa delle avverse condizioni atmosferiche”.

L’associazione dei concessionari sta cercando, insieme al comune e alla Direzione Lavori, di individuare un’altra linea di finanziamento per consentire la realizzazione di altre opere strutturali che sarebbero importanti per la funzionalità del mercato, ma che non sono previste in questo progetto. Il compito dell’associazione dei concessionari è quello di fare da trait d’union tra le esigenze dei concessionari associati e gli enti che dovranno chiedere ei finanziamenti ed eventualmente eseguire i lavori.

