Regionali, prime proiezioni: Renato Schifani è in testa con il 42,5%

In base alla proiezione di Svg per La7 (con un copertura del campione dell’8 per cento) il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione siciliana Renato Schifani e’ primo con il 42,5 per cento.

Secondo Cateno De Luca con il 24,9 per cento, seguito da Nuccio Di Paola del M5s al 15,7 per cento e infine Caterina Chinnici del centrosinistra al 14,1 per cento.