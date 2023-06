Regimentazione delle acque piovane: in fase di ultimazione i lavori su Casuzze

Gli interventi di regimentazione delle acque piovane lungo la fascia costiera, in particolare nella zona di Casuzze, sono quasi completati. Questi interventi erano necessari e attesi sia dai residenti che dai villeggianti.

I LAVORI

Il primo intervento riguardava la riduzione del rischio di frana a Caucana, lungo il lungomare delle Anticaglie. Esso consisteva nella realizzazione di un ramo principale della rete di raccolta delle acque piovane lungo la Via delle Alpi, Piazza Favorita e Via del Melograno. Inoltre, sono stati puliti, consolidati e rafforzati i canali di raccolta esistenti lungo il Corso Oceano Indiano a Caucana. Alcuni dei lavori sono già completati, mentre altri sono in corso. Si prevede di completare i lavori entro la settimana per la Via delle Alpi e entro la fine del mese per Piazza Favorita e Via del Melograno. La posa in opera dello strato di usura sarà eseguita dopo l’estate.

Il secondo intervento riguarda la regimentazione delle acque piovane nella zona di c.da Pescazze per ridurre il rischio di esondazione del torrente Biddemi. Anche in questo caso, i lavori sono in corso. Via Eucalipto è stata completata, e a breve sarà eseguita la posa in opera del binder e del tappetino. Dopo l’estate, i lavori in alveo saranno ultimati. Per Via dei Pini e del Pesco, i lavori per la posa in opera del canale e il rinterro sono ancora in corso. Si prevede di completare tutto, compreso lo strato d’usura, entro i primi giorni di luglio.

Infine, sono stati ultimati i lavori del terzo intervento che riguardava la costruzione di un canale di gronda lungo la Via Monti Iblei a Casuzze. Questo intervento ha incluso la realizzazione di un ramo secondario della rete di raccolta delle acque piovane lungo diverse vie, tra cui Via del Mandorlo, dell’Ulivo, dell’Agave, della Vite, del Rosmarino, della Quercia, del Ginepro e dell’Eucalipto.