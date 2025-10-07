RC Auto Sicilia: a Ragusa il premio medio sale a 680,95 euro, +2% in un anno

Il costo per assicurare un’auto a Ragusa continua a crescere, anche se in misura più contenuta rispetto ad altre province siciliane. Secondo i dati dell’Osservatorio RC Auto Facile.it – Assicurazione.it, ad agosto 2025 il premio medio RC auto nel capoluogo ibleo è stato pari a 680,95 euro, in aumento del 2% rispetto allo stesso mese del 2024.

Un incremento più moderato rispetto alla media regionale, ma che conferma una tendenza al rialzo in tutta la Sicilia, dove il premio medio si attesta a 666,24 euro, in crescita del 6,2% su base annua.

Sicilia, premi assicurativi in aumento

La regione registra così il quarto incremento più alto d’Italia, complice l’inflazione e l’aumento dei costi legati ai sinistri e alle riparazioni. «Dopo i primi segnali positivi di inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. «L’inflazione, ancora su livelli elevati, sta influenzando negativamente le tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza destinata a durare».

I dati provinciali: Caltanissetta la più cara, Enna la più economica

Dall’analisi dei dati emerge che Caltanissetta è la provincia più costosa per gli automobilisti siciliani, con una media di 734,97 euro (+14% in un anno), seguita da Palermo (715,79 euro, +9,8%) e Messina (700,59 euro, +7,1%).

Ragusa, pur restando tra le aree con i premi più contenuti dell’isola, supera comunque la media nazionale (645,58 euro). Seguono Catania (672,35 euro, +1%), Siracusa (596,97 euro, +6,7%), Trapani (579,46 euro, +2,1%) e Agrigento (566,04 euro, +9%). Chiude la classifica Enna, la provincia più economica della Sicilia, con 472,20 euro (+3,4%).

Differenze territoriali e prospettive

Le differenze tra province restano significative, con un divario di oltre 260 euro tra Caltanissetta ed Enna. Un quadro che riflette le diverse condizioni di rischio, densità di traffico, numero di sinistri e incidenza di frodi assicurative.

Gli esperti prevedono che l’andamento dei premi nei prossimi mesi dipenderà anche dal trend inflazionistico e dalle politiche di pricing delle compagnie. Intanto, gli automobilisti ragusani possono confrontare le offerte online per risparmiare, visto che – secondo l’Osservatorio – cambiare compagnia può far risparmiare fino al 50% sul costo della polizza.

