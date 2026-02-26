Rappresentazione teatrale da Scicli a Noto: oltre 20mila spettatori seguono “A Maria ri li Milici”

I giorni frenetici della preparazione dell’evento, che si è tenuto nello scorso fine settimana nella cattedrale San Nicolò di Noto, hanno fatto dimenticare attese, lavoro e tensioni. Alla fine un successo oltre le attese per la rappresentazione del lavoro scritto per alcuni tratti in dialetto da Marilena Tasca, responsabile della comunità “Eccomi” di Scicli, dedicato al miracolo della Vergine a cavallo, Maria delle Milizie co-patrona della cittadina barocca iblea ed intitolata “A Maria ri li Milici”. La rappresentazione teatrale ha portato sulle scene giovani, uomini e donne della Comunità sciclitana “Eccomi” in quella che è stata la 20° edizione della Rappresentazione. Varcare i confini della città ed approdare a Noto, nella cattedrale netina, è stato un riconoscimento importante frutto di valore, capacità e credenza raggiunto grazie alla fede indiscussa di Marilena Tasca e dei suoi amici che, puntualmente, non fanno mancare il loro apporto.

Il miracolo della Vergine a cavallo esportato fuori dalla città di Scicli è stato un successo.

“E’ stato un progetto straordinario che l’azione dello Spirito Santo e l’intercessione della Vergine Maria hanno trasformato in una serata di grazia speciale capace di raggiungere il cuore di tanti sparsi in varie parti del mondo” questo il commento di Marilena Tasca ai dati della diretta web seguita da oltre 20mila persone in tutto e raggiunta da oltre seicento mail di complimenti. La diretta web sui social è stata vista da tantissime persone: da Bergamo, Milano, Torino, Roma, Messina, Foggia per dire solo di alcune città della penisola Italia. “Un particolare ringraziamento per questo dono dello Spirito và rivolto innanzitutto a Mons. S. Rumeo, vescovo di Noto, per aver sostenuto il progetto; a don Maurizio Novello. rettore-parroco della cattedrale ed a don Cristopher Fava vicario parrocchiale che ci hanno accolti con cordialità; al vicario generale, mons. Ignazio Petriglieri, per la sua preziosa introduzione esplicativa; al dottor Massimiliano Casto che ha presentato la serata con garbo e professionalità e ha reso possibile la diretta televisiva in tutto il mondo”.

© Riproduzione riservata