Francesco Repice arriva a Modica: la voce dello sport accende la festa di San Giorgio

Un ospite d’eccezione per una delle ricorrenze più sentite della città. Domenica 19 aprile, Modica accoglierà Francesco Repice, storica voce del giornalismo sportivo italiano, in occasione dei festeggiamenti di San Giorgio.

Un evento che promette di richiamare appassionati di sport e cittadini, pronti a incontrare dal vivo uno dei telecronisti più amati dal pubblico italiano. Con il suo stile inconfondibile e la capacità di raccontare lo sport con passione e intensità, Repice ha segnato intere generazioni di tifosi, diventando un punto di riferimento della narrazione calcistica.

Un volto simbolo della radiocronaca italiana



La presenza di Repice rappresenta un valore aggiunto per il programma dei festeggiamenti, già ricco di appuntamenti religiosi e civili. La sua voce ha accompagnato momenti iconici dello sport nazionale, trasformando partite e imprese in emozioni condivise.

A Modica, il radiocronista sarà protagonista di un incontro speciale con il pubblico, offrendo l’occasione unica di ascoltare aneddoti, retroscena e storie legate al mondo del calcio e della comunicazione sportiva.

San Giorgio tra tradizione e grandi eventi



La festa di San Giorgio si conferma ancora una volta un appuntamento capace di unire tradizione, fede e spettacolo. L’arrivo di un ospite di rilievo nazionale rafforza il richiamo dell’evento, attirando visitatori anche da fuori provincia.

Per la città barocca, si tratta di un momento importante non solo dal punto di vista culturale, ma anche turistico ed economico, con ricadute positive per il territorio.

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