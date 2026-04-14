Comiso a Sanremo: l’orchestra dell’Istituto “Verga” sul palco dell’Ariston

C’è anche il talento siciliano tra i protagonisti della 27ª edizione del GEef – Festival mondiale della creatività nella scuola: l’orchestra dell’Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Comiso è stata selezionata per la fase finale in programma a Sanremo dal 14 al 17 aprile 2026. Un traguardo prestigioso che porta i giovani musicisti sul palco del celebre Teatro Ariston, simbolo della musica italiana.

Giovani talenti siciliani protagonisti a livello internazionale

Sono 35 gli studenti dell’indirizzo musicale partiti per rappresentare la Sicilia in una delle manifestazioni scolastiche più importanti al mondo. Un’esperienza che va oltre la semplice esibizione, trasformandosi in un’occasione unica di crescita artistica e personale.

A guidare l’orchestra è il professor Giuseppe Biazzo, direttore e responsabile della classe di chitarra, affiancato da un team di docenti altamente qualificati: Giovanni Andrea Strada, coordinatore dell’indirizzo musicale, insieme a Josè Massaro, Turi Di Natale, Federico Torrisi, Maria Giovanna Speranza, Massimo Piccione e Leandro Sortino.

Sul palco dell’Ariston con “Soul Bossa”

Il momento più atteso sarà l’esibizione sul palco dell’Ariston, dove l’orchestra proporrà “Soul Bossa Nova” del celebre Quincy Jones. Una scelta musicale brillante e coinvolgente, capace di valorizzare ritmo, energia e capacità interpretativa dei giovani studenti comisani.

Un banco di prova importante, in un contesto internazionale che mette a confronto scuole e talenti provenienti da tutto il mondo.

Il sostegno delle istituzioni e l’orgoglio di un territorio

La partecipazione alla fase finale del festival è stata resa possibile anche grazie al supporto del Comune di Comiso e dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Siciliana, che hanno contribuito economicamente al progetto.

Un sostegno fondamentale che testimonia l’attenzione verso iniziative capaci di unire formazione, creatività e valorizzazione del territorio.

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