Rapinarono una tabaccheria a Ispica: in carcere tre persone

“Operazione fulmine”. E’ questo il nome dell’operazione condotta dai carabinieri di Modica, in collaborazione con il personale di carabinieri di Tuscania (VT), i quali hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei responsabili della rapina avvenuta ad aprile in una nota tabaccheria di Ispica. In tutto, tre persone.

L’indagine

L’indagine è iniziata subito dopo l’evento, con rilievi tecnici eseguiti presso l’esercizio commerciale per cercare impronte e altri elementi utili. Sono state raccolte anche le testimonianze e visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza comunali. Questo ha permesso di identificare l’automobile usata dai rapinatori, riconosciuta grazie a un particolare distintivo: l’uso del “ruotino”. La targa dell’auto era stata alterata maldestramente con del nastro adesivo.

Durante le indagini, sono stati trovati gli abiti dei rapinatori in una zona rupestre di Ispica, frequentata spesso da consumatori di sostanze stupefacenti. Le attività tecniche del reparto investigativo hanno permesso di identificare anche una donna, coinvolta come palo e promotrice dell’azione delittuosa.

La Procura della Repubblica di Ragusa ha pienamente accolto le misure presentate dai Carabinieri, riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza emersi a carico dei presunti autori della rapina.

