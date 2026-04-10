Rapina, minacce e percosse alla ex: condannato

Ex marito condannato a 2 anni, 7 mesi e 20 giorni dal giudice monocratico del Tribunale di Ragusa che lo ha riconosciuto colpevole in primo grado di rapina attenuata dal fatto di essere di lieve entità, percosse (il giudice ha riqualificato le lesioni personali) e di avere disatteso agli obblighi di mantenimento nei confronti della ex moglie e della figlia. All’uomo, un 54enne di Vittoria erano contestate una serie di condotte minacciose nei confronti dell’ex moglie che si sarebbero concentrate nell’estate del 2023 a Scoglitti e in pubblico, e che sarebbero culminate a ottobre di quell’anno nella rapina di un telefono, episodio in cui avrebbe anche colpito la donna procurandole delle lesioni e avrebbe importunato pure la famiglia di lei. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 3 anni e 7 mesi oltre a 750 euro di multa. La difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Gianluca Nobile aveva richiesto la riqualificazione di tutti i reati contestati in fattispecie meno gravi e l’assoluzione, perché il fatto non sussiste, vista l’indigenza dell’uomo per il mancato assolvimento dell’obbligo di mantenimento. Il giudice ha disposto anche un risarcimento per moglie e figlia (9000 euro complessivi) che si sono costituite parte civile attraverso l’avvocato Daniele Drago e il pagamento delle spese processuali.

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