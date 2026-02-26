Rapina in pieno centro a Modica: scattano due arresti

Avevano aggredito e rapinato un uomo in centro a Modica: oggi, sono stati arrestati. Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica.

L’aggressione nell’agosto 2025

I fatti risalgono al mese di agosto 2025, quando i due indagati – un cittadino italiano di 29 anni e un cittadino tunisino di 30 anni – avrebbero aggredito un uomo, anch’egli di nazionalità tunisina, nel pieno centro cittadino di Modica.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata avvicinata e colpita per sottrargli la collana d’oro che indossava al collo. Un’azione violenta e repentina che aveva destato particolare allarme sociale, avvenuta in una zona centrale e frequentata.

Le attività investigative condotte dagli agenti del Commissariato hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti sufficienti dall’autorità giudiziaria per l’emissione della misura cautelare.

Custodia cautelare nel carcere di Ragusa

Dopo la notifica dell’ordinanza, i due indagati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Ragusa, dove restano a disposizione della Procura della Repubblica per i successivi sviluppi giudiziari.

