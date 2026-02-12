Rapina ad un anziano a Vittoria: scatta la condanna a 5 anni di carcere

Era accaduto il 19 marzo del 2021 a Vittoria. Un cinquantenne secondo la ricostruzione della Procura e le indagini della Polizia, si era introdotto in casa di un anziano, all’epoca novantenne, e approfittando dell’uscio socchiuso, lo aveva aggredito alle spalle. Caduto a terra, lo aveva immobilizzato e poi gli aveva sottratto il portafoglio con 195 euro all’interno. Rapina aggravata anche per l’età della vittima. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 8 anni del cinquantenne. Il difensore dell’uomo, l’avvocato Santino Garufi, al termine della sua arringa ha messo in dubbio l’individuazione del suo assistito come autore del reato; non sarebbe stato identificato dalla vittima ma da riprese di sistemi di video sorveglianza che a suo avviso non avrebbero fornito elementi di riconiscimento al di la di ogni ragionevole dubbio. Per questo in prima battuta ne aveva chiesto l’assoluzione con formula dubitativa. In seconda istanza aveva richiesto la derubricazione del reato di rapina in furto aggravato, esclusa l’aggravante e concesse le attenuanti per il danno patrimoniale di lieve entità e le generiche. Il Tribunale collegiale al termine della camera di consiglio ha condannato il 50enne a 5 anni di carcere per rapina (con attenuanti equivalenti alle aggravanti contestate) e a 1.300 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere. Novanta giorni per il deposito delle motivazioni.

© Riproduzione riservata