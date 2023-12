Rapina a Scicli: scambio di persona, pensano sia il barista ma è invece suo fratello. Ferito

Una rapina avvenuta nei giorni scorsi a Scicli ha destato preoccupazione e scalpore, soprattutto per il particolare scambio di persona che ha portato a un episodio increscioso. La vittima, un giovane di 27 anni del luogo, è stato aggredito da due individui che, a quanto pare, avevano scambiato la sua identità con quella del fratello, titolare del bar da cui era appena uscito.

L’obiettivo era presunto: rapinare il fratello del giovane, titolare del bar, al fine di portare via l’incasso della giornata. Tuttavia, a causa della somiglianza tra i due fratelli, il 27enne è diventato involontariamente vittima di questo equivoco, perdendo il portafoglio contenente solo pochi contanti.

Il giovane, uscito dal bar del fratello, è stato costretto dai due aggressori, dall’accento straniero, a consegnare soldi e il proprio cellulare. Di fronte ai tentativi di resistenza del malcapitato, i rapinatori hanno reagito con calci e pugni. Dopo aver ottenuto il bottino desiderato, i due malviventi si sono dati alla fuga. La notizia è stata rilanciata dal quotidiano La Sicilia in un articolo a firma di Michele Farinaccio.

Il ragazzo, che ha riportato diverse ferite durante l’aggressione, è stato successivamente trasferito in ospedale per accertamenti. Dopo la denuncia della rapina, ha fornito la sua versione dei fatti ai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili.

Il sindaco Mario Marino ha dichiarato: “Non appena sono stato informato dei fatti, mi sono subito messo in contatto con il questore e con il comandante dei carabinieri, che hanno disposto controlli straordinari per identificare i due autori. Da parte dell’Amministrazione comunale c’è ovviamente la massima attenzione verso questo tipo di episodi che non possono essere tollerati”. foto di repertorio di alcuni controlli dei Carabinieri a Scicli