Randello Cross 2024: i risultati

Il Randello Cross ha confermato tutte le aspettative, offrendo un pomeriggio estivo diverso dal solito per gli appassionati di corsa e i curiosi spettatori. Questa competizione di corsa offroad, svoltasi a Punta Braccetto, è ormai un appuntamento fisso, giunto alla sua ottava edizione e parte del Gran Premio degli Iblei. Daniele Sammatrice ha ancora una volta dimostrato il suo legame speciale con questa gara, vincendo per la terza volta consecutiva. L’atleta dell’Uisp Santa Croce Camerina ha dominato i 10 km del percorso, chiudendo in 33’36”, con un vantaggio significativo di 1’49” sul compagno di squadra Giuseppe Barone, mentre Salvatore Greco dell’Atletica Vittoria ha concluso al terzo posto.

Tra le donne, Sabrina Mazza della Barocco Running ha brillato, classificandosi 17esima assoluta e vincendo la competizione femminile con un tempo di 41’18”. Ha preceduto Patrizia Scionti della Marathon Atletica Avola, arrivata seconda a 4’57”, e Antonia Iaquez dell’Asd No al Doping Ragusa, terza a 6’16”.

Con oltre 180 partecipanti, il Randello Cross ha segnato un record di iscrizioni, testimoniando il crescente interesse per questa gara nel panorama sportivo siciliano.

© Riproduzione riservata