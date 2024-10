Il vittoriese Arturo Artimagnella ai campionati Under 16 di atletica

Il giovane vittoriese Arturo Artimagnella, 15 anni, protagonista nei campionati italiani di atletica Under 16 che si sono svolti a Caorle, in provincia di Venezia. Il giovane, campione regionale sui 2000 metri, ha partecipato come rappresentante nella Sicilia nella gara che ha visto la presenza di 37 giovani atleti provenienti da tutta le regioni italiane e si è classificato al sedicesimo posto.

Artimagnella non era tra i favoriti. Ma ha gareggiato con passione, pur in una batteria meno favorevole rispetto alle altre e ha centrato il risultato di 6.03”, appena un secondo in più rispetto al suo record personale.

Arturo Artimagnella gareggia con i colori dell’Asd Milone di Siracusa e si allena a Catania Picanello. Sotto la guida del suo coach, Manuel Gallo, ha ottenuto risultati di rilievo, migliorando notevolmente le sue prestazioni che lo hanno portato fino al prestigioso traguardo dei campionati italiani di categoria. Oggi è considerato una delle maggiori promesse nel mezzofondo giovanile italiano.

