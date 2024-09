Il comisano Lorenzo Iacono campione regionale under 16 nell’esathlon (prove multiple atletica)

Lorenzo Iacono, giovane atleta comisano tesserato con la Milone Siracusa e allenato da Giuseppe Catarrasi, si è confermato Campione Regionale Fidal nelle prove multiple per la categoria cadetti. Iacono ha ottenuto questo prestigioso titolo grazie a una prestazione straordinaria, migliorando i suoi record personali nel lancio del giavellotto e nel lancio del disco, e confermando la sua superiorità nel salto in lungo. Grazie a questi risultati, Lorenzo rappresenterà la Sicilia ai Campionati Italiani Cadetti, in programma nei primi giorni di ottobre.

Il suo punteggio totale è stato di 3506 punti, con i seguenti risultati nelle diverse prove:

100 hs: 15”01

Salto in alto: 1,65 m

Lancio del giavellotto: 28,55 m

Salto in lungo: 5,74 m

Lancio del disco: 27,78 m

1000 m: 3’15”8

Questa prestazione conferma Lorenzo come uno dei migliori talenti siciliani nelle prove multiple.

