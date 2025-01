A Ragusa maratoneti anche dall’America

L’edizione del ventennale della Maratona di Ragusa si preannuncia come un evento straordinario, attirando sempre più iscritti, tra cui numerosi partecipanti stranieri. Questa maratona, la prima grande competizione italiana della stagione, si terrà il 19 gennaio, consolidandosi come appuntamento imperdibile per atleti e appassionati.

Presenze internazionali e organizzazione impeccabile

Oltre ai partecipanti italiani, le iscrizioni provengono da Paesi lontani come Brasile e Canada, ma anche da nazioni europee come Irlanda e Danimarca, confermando il richiamo internazionale della manifestazione. L’organizzazione, curata dall’Asd No al Doping e guidata dall’instancabile Guglielmo Causarano, gode del sostegno del Comune di Ragusa, con il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sport Simone Di Grandi, nonché della Uisp Territoriale di Ragusa, diretta da Tonino Siciliano.

Le gare in programma

Oltre alla maratona classica di 42,195 km, gli atleti possono scegliere di partecipare a: Straragusa, la mezza maratona (21,097 km), perfetta per chi vuole cimentarsi in una distanza più breve. Walking di 21 km, per gli amanti delle camminate sportive. Family Run – Cuori in Movimento, un percorso inclusivo con partenza da Piazza San Giovanni, che vedrà anche la partecipazione degli ospiti della Clinica del Mediterraneo. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 12 gennaio.

