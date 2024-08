E’ il momento del Randello Cross di Punta Braccetto

Il 17 agosto si terrà a Punta Braccetto la tanto attesa Randello Cross, una gara offroad che ha ormai conquistato un posto speciale nel calendario sportivo della provincia di Ragusa. Organizzata dall’Asd No al Doping Ragusa, l’evento è giunto alla sua ottava edizione e fa parte del Grand Prix degli Iblei, rappresentando una combinazione unica tra la corsa su strada e il trail.

Il percorso di 10 km, che si snoda tra le stradine del borgo di Punta Braccetto e l’area forestale di Randello, offre un’esperienza suggestiva, con partenza al tramonto per garantire condizioni di corsa ideali. La gara avrà inizio alle 18:30, preceduta alle 18:00 dal Walktrail, una passeggiata non competitiva sempre di 10 km.

L’epicentro della manifestazione sarà il bar “La Sirena”, dove i partecipanti potranno completare le formalità di iscrizione e ritirare i pettorali. Le iscrizioni, al costo di 10 euro per la gara competitiva e 5 euro per la non competitiva, sono aperte fino al 16 agosto, con la possibilità di iscriversi anche sul posto il giorno dell’evento.

Oltre alla gara principale, la Settimana di Ferragosto a Punta Braccetto offrirà una serie di eventi che arricchiranno l’esperienza per atleti e spettatori. Le premiazioni, che si terranno al termine della gara, vedranno riconoscimenti per i primi 3 assoluti e di categoria, sia maschili che femminili.

L’organizzazione dell’evento è resa possibile grazie al supporto del Comune di Ragusa, dell’Assessore allo sport Simone Di Grandi, e di numerosi sponsor e associazioni locali. L’Asd No al Doping Ragusa, già reduce dal successo della Maratona alla Filippide, continua a dimostrare il suo impegno per promuovere lo sport nel territorio, creando eventi che uniscono competizione, divertimento e scoperta del territorio.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Asd No al Doping Ragusa al numero 331.5785084 o visitare la pagina Facebook dedicata all’8° Randello Cross.

