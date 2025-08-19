Raid in un locale di Vittoria: arrestato ladro di 65 anni

Un furto audace che poteva trasformarsi in tragedia è stato sventato grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. Un cittadino rumeno di 65 anni è stato arrestato per furto aggravato dopo essersi introdotto in un locale di somministrazione di alimenti e bevande, danneggiando la struttura esterna e portando via generi alimentari e bevande.

Tutto è iniziato con la segnalazione del proprietario del locale, che aveva notato strani movimenti intorno al proprio esercizio. Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria e del Distaccamento di Polizia Stradale hanno subito constatato i danni al gazebo esterno e, grazie alle immagini della videosorveglianza, hanno identificato il responsabile.

Dinamica dell’intervento e sequestro della refurtiva

L’uomo aveva creato un varco nel gazebo utilizzando un coltello da cucina e, una volta all’interno, si era appropriato della merce presente. La refurtiva è stata recuperata e sottoposta a sequestro. Durante la perquisizione, il 65enne è stato trovato in possesso di tre coltelli, motivo per cui è stato anche denunciato per porto abusivo di armi.

Terminate le formalità di rito, il sospettato è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, in attesa dei provvedimenti giudiziari.

