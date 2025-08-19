L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Raid in un locale di Vittoria: arrestato ladro di 65 anni
19 Ago 2025 11:29
Un furto audace che poteva trasformarsi in tragedia è stato sventato grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. Un cittadino rumeno di 65 anni è stato arrestato per furto aggravato dopo essersi introdotto in un locale di somministrazione di alimenti e bevande, danneggiando la struttura esterna e portando via generi alimentari e bevande.
Tutto è iniziato con la segnalazione del proprietario del locale, che aveva notato strani movimenti intorno al proprio esercizio. Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria e del Distaccamento di Polizia Stradale hanno subito constatato i danni al gazebo esterno e, grazie alle immagini della videosorveglianza, hanno identificato il responsabile.
Dinamica dell’intervento e sequestro della refurtiva
L’uomo aveva creato un varco nel gazebo utilizzando un coltello da cucina e, una volta all’interno, si era appropriato della merce presente. La refurtiva è stata recuperata e sottoposta a sequestro. Durante la perquisizione, il 65enne è stato trovato in possesso di tre coltelli, motivo per cui è stato anche denunciato per porto abusivo di armi.
Terminate le formalità di rito, il sospettato è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, in attesa dei provvedimenti giudiziari.
