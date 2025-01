RagusAttiva ripulisce via Berlinguer, ora ribattezzata “via della vergogna”. FOTO E VIDEO

Domenica 26 gennaio, i volontari di RagusAttiva hanno intrapreso un’importante iniziativa di pulizia in via Berlinguer, Ragusa, raccogliendo oltre 200 sacchi di rifiuti. L’area è stata simbolicamente ribattezzata “Via della Vergogna” per denunciare l’inciviltà di chi abbandona indiscriminatamente rifiuti, l’indifferenza diffusa e la mancanza di interventi efficaci da parte delle istituzioni.

Un messaggio forte alla comunità

L’azione ha voluto richiamare l’attenzione sulla necessità di tutelare il territorio e ribadire il diritto a vivere in una città pulita e salubre. Nonostante il successo della raccolta differenziata, che a Ragusa ha raggiunto il 70%, il restante 30% si traduce troppo spesso in rifiuti abbandonati lungo le strade e nei campi. “Non possiamo accettare che questa situazione diventi la norma,” sottolineano i volontari di RagusAttiva, che chiedono controlli più severi, repressione degli atti incivili e una maggiore assunzione di responsabilità collettiva.

Un’azione per il cambiamento

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno dei volontari e alla collaborazione del Sahara Club, partner storico di RagusAttiva. I volontari tengono a precisare che l’azione non era in alcun modo diretta contro gli abitanti delle palazzine vicine, dove i rifiuti raccolti sono stati lasciati temporaneamente. Il gesto è invece un segnale forte contro coloro che continuano a deturpare l’ambiente.

Guardare al futuro

“La ‘Via della Vergogna’ deve diventare un simbolo di cambiamento e responsabilità,” afferma RagusAttiva.

L’associazione rinnova il proprio impegno verso l’educazione ambientale e la vigilanza sul territorio, nella speranza di costruire un futuro migliore per Ragusa e i suoi cittadini.

