Ragusani nel Mondo: c’è anche un generale dei Carabinieri tra i premiati. E’ Renato Scuzzarello

Renato Scuzzarello è un generale dei Carabinieri in congedo, originario di Ragusa, che ha avuto una carriera eccezionale sia in Italia che in missioni internazionali. Ha avuto importanti incarichi di comando nel suo paese e ha partecipato a missioni in Palestina e in Bosnia Erzegovina. La sua straordinaria carriera lo ha portato a spostarsi in varie parti d’Italia e nel mondo.

Oltre al suo impegno nel campo della sicurezza e dell’ordine pubblico, Scuzzarello ha dimostrato di avere anche una passione per l’equitazione, partecipando a numerose gare nazionali e internazionali. Nel 1977 ha ricevuto il prestigioso Premio Padua come atleta dell’anno.

UN PROGETTO INNOVATIVO

Dopo aver lasciato l’Arma dei Carabinieri, Scuzzarello ha avuto un coinvolgimento significativo nella valorizzazione del patrimonio culturale della sua città di origine, Ragusa. Ha collaborato con la Soprintendenza per i Beni Culturali di Ragusa, il Parco Archeologico di Kamarina e la società Global Digital Heritage per dare vita a un progetto innovativo. Grazie a questa iniziativa, a costo zero, è stata realizzata la digitalizzazione in 3D di 500 reperti del sito di Kamarina e del Museo archeologico di Ragusa.

Questo progetto ha permesso di rendere fruibili i beni culturali della città di Ragusa da tutto il mondo attraverso il web, dimostrando il suo amore e la passione per la sua città natale. La sua dedizione nel preservare e valorizzare il patrimonio culturale ibleo è stata riconosciuta e premiata con il Premio Ragusani nel Mondo, un riconoscimento che sarà consegnato durante la cerimonia che si terrà sabato prossimo in piazza Libertà a Ragusa. Durante l’evento, Scuzzarello racconterà la sua storia e riceverà l’affetto caloroso e l’abbraccio del pubblico, che accoglierà orgogliosamente uno dei suoi cittadini illustri che ha dato lustro alla città sia a livello nazionale che internazionale.