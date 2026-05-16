Ragusa vola in Danimarca: arbitri iblei protagonisti all’EfB NorSea Elite Cup

La provincia di Provincia di Ragusa si affaccia con forza sul panorama internazionale del calcio giovanile grazie a quattro giovani arbitri della sezione AIA di Ragusa impegnati in questi giorni in Danimarca per l’EfB NorSea Elite Cup di Esbjerg, uno dei tornei giovanili più prestigiosi del Nord Europa.

I protagonisti sono quattro studenti siciliani selezionati per partecipare a un vero e proprio “Erasmus arbitrale”: Giorgio Licitra, Giulio Piccitto, Davide Iemmolo e Cesare Aprile. Tutti classe 2008 o 2007, rappresentano gli unici quattro arbitri siciliani scelti per questa esperienza formativa internazionale, che li vede impegnati dal 13 al 17 maggio nella direzione di numerose gare del torneo.

Gli arbitri, oltre al loro percorso tecnico nella sezione AIA, sono anche studenti di diversi istituti superiori del territorio: il Liceo Scientifico Sportivo “E. Fermi” di Ragusa, l’Istituto Tecnico Commerciale “F. Besta” di Ragusa, il Liceo Scientifico “G. Galileo” di Modica e l’Istituto Superiore “G. Ferraris” di Ragusa.

Dal 13 al 17 maggio i quattro giovani direttori di gara stanno arbitrando numerose partite del torneo, confrontandosi con realtà calcistiche diverse da quelle italiane e con un ritmo di gioco tipico del calcio nord-europeo, più rapido e fisico.

Il torneo EfB NorSea Elite Cup richiama squadre giovanili maschili e femminili provenienti da tutta Europa, offrendo ai giovani arbitri un contesto altamente competitivo e professionale. Per i quattro ragazzi siciliani si tratta non solo di una crescita tecnica, ma anche di un’importante occasione di rappresentanza territoriale.

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