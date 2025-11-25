Ragusa unica città siciliana premiata per politiche sociali innovative

Il Comune di Ragusa è tra i vincitori nazionali del premio promosso dal CNOAS – Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali e dalla Fondazione Nazionale Assistenti Sociali in occasione dei 25 anni della Legge 328/2000, normativa fondamentale del welfare italiano.

Il progetto presentato dal Comune, intitolato “I programmi di accesso al credito sociale: l’inclusione sociale inversa”, punta a innovare le politiche sociali tradizionali a favore delle famiglie in condizioni di povertà, offrendo strumenti concreti di inclusione e accesso al credito sociale.

Ragusa si distingue come unico Comune siciliano tra i 20 progetti vincitori selezionati su oltre 50 partecipanti a livello nazionale, classificandosi al 17° posto. Il progetto sarà incluso nella pubblicazione open access della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali dal titolo: “25 anni della Legge 328/2000: idee ed esperienze per il futuro del welfare”.

L’iniziativa evidenzia l’attenzione del Comune verso soluzioni innovative per il welfare locale e il rafforzamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, valorizzando l’uguaglianza dei diritti e la qualità della vita dei cittadini. La notizia è stata comunicata dall’assessore Elvira Adamo.

