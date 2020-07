Ragusa tra i Comuni più virtuosi in Sicilia per la differenziata. Premiati anche altri Comuni iblei - Ragusa Oggi

Ragusa è seconda in Sicilia tra i Comuni popolosi più virtuosi in ambito di gestione dei rifiuti. Per questo motivo il sindaco Peppe Cassì ha ritirato stamane nel corso di una cerimonia organizzata dal Governo regionale svoltasi a Catania, il premio “Sicilia Virtuosa”, riconoscimento attribuito al Comune di Ragusa che nel 2019 ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari al 71,1%, superiore anche a quella di Marsala, prima in classifica per via di una popolazione maggiore.

“Posso assicurare – ha dichiarato il sindaco Cassì – che ciò che Ragusa sta facendo suscita l’invidia e quasi lo stupore di molti, che per questo ci prendono a modello. Il merito è di un senso civico ammirevole, di un attaccamento profondo alla nostra terra. Ogni buon ragusano può meritatamente sentire suo il premio che oggi ho ritirato a Catania. Eppure siamo consapevoli che possiamo ancora fare meglio, migliorando la qualità della nostra differenziata semplicemente prestando ancora più attenzione alla separazione dei materiali, contrastando insieme quel residuo di inciviltà che abbandona e sporca, pregiudicando l’impegno della stragrande maggioranza e di fatto isolandosi nella vergogna.

Ho la fortuna di essere, ogni giorno, un sindaco orgoglioso”.

Premiati anche altri Comuni iblei tra cui Vittoria, Modica, e per i Comuni anche Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi, Giarratana.

Per Vittoria a ritirare il premio sono stati i Commissari straordinari, Filippo Dispenza e Giovanna Termini. “Siamo lusingati di questo importante riconoscimento e rincuorati rispetto al nostro operato– dichiara la Commissione straordinaria-. Con tante difficoltà siamo riusciti, grazie anche alla collaborazione dei cittadini ad ottenere questo risultato. La strada ancora è molto lunga e tutta in salita, ma riceviamo questo premio unitamente a tutti i cittadini che credono insieme a noi che esista un altro modo di vivere la città, un modo basato sulla partecipazione, la legalità e il rispetto delle regole, basi fondamentali per la costruzione di una vera comunità con un elevato senso civico. Un ambiente pulito, salubre ci aiuta a vivere meglio. Questa è la dimostrazione di come si può, lavorando tutti in sintonia e con un progetto di base, operare al meglio per migliorare l’ambiente che ci circonda”.

Nel corso della cerimonia un importante annuncio è stato fatto per la città.

Ad ottobre verrà inaugurato l’impianto di compostaggio di contrada Pozzo Bollente chiuso da anni. A comunicarlo l’esperto del Presidente della Regione per i rifiuti, Giuseppe Pollicino.

Per Chiaramonte Gulfi, e in rappresentanza anche di Monterosso Almo, a ritirare il riconoscimento è stato il sindaco Sebastiano Gurrieri.

Chiaramonte, avendo conseguito nel 2019 una percentuale media di raccolta differenziata che ha superato il 78%, mantenendo il secondo posto dopo Monterosso Almo, è risultata 21° in Sicilia.

A rappresentare il comune di Chiaramonte Gulfi sono stati il Sindaco Sebastiano Gurrieri, il Responsabile dell’Area Urbanistica, ing. Vito Micieli e per la ditta Mecogest, affidataria del servizio di raccolta differenziata, il dott. Sebastiano Migliore e il geometra Salvatore Samà.

Quello di oggi è un riconoscimento che inorgoglisce l’intera città per l’alto senso civico attuato nel raggiungimento di questo importante risultato, così come anche evidenziato dal sindaco Gurrieri che è intervenuto nella cerimonia a nome dei comuni virtuosi iblei, essendo il secondo comune virtuoso in provincia, con l’ultima percentuale mensile raggiunta dell’81,4%, e mancando a causa di un imprevisto il primo cittadino di Monterosso.

Difatti, il sindaco nel suo intervento ha conferito il merito di quanto ottenuto in primis ai cittadini, nonché al lavoro svolto dai preposti uffici comunali diretti dall’ing. Micieli e alla collaborazione sinergica con i dipendenti e i titolari della ditta Mecogest, affidataria del servizio, che hanno profuso il loro impegno per ottenere questo risultato.

Nel corso del suo intervento, il primo cittadino ha chiesto all’Assessore Pierobon di assumere un impegno solenne circa il compito dell’ente regionale per fare in modo che i cittadini continuino a fare registrare questi importanti risultati, ovvero quello di colmare i ritardi del trasferimento della premialità del 2019, pari a circa € 160.000,00 per quanto riguarda il comune di Chiaramonte.

L’Assessore Pierobon è prontamente intervenuto, dopo uno scambio di informazioni con il Dirigente Generale Foti, presente in sala, rassicurando l’intera platea di erogare le somme in tempi brevi.