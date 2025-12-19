Ragusa, torna il Discobus gratuito per le discoteche nelle serate festive

Per le prossime festività, il Libero Consorzio di Ragusa ha disposto l’attivazione del Discobus, il servizio di trasporto gratuito dedicato ai giovani diretti verso le discoteche. La decisione arriva dopo il successo registrato durante il periodo estivo e grazie alla collaborazione tra l’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri, l’assessore alle Politiche giovanili Simone Digrandi e la consigliera comunale Carla Mezzasalma.

Il servizio sarà attivo nelle giornate di maggiore affluenza, 25, 26 e 31 dicembre 2025, e collegherà Ragusa ex Scalo Merci, Via Brin a Marina di Ragusa e la discoteca Koala, con partenza alle 23 e rientro alle 4 del mattino. È previsto un bus di rinforzo nel caso in cui il numero di utenti sia particolarmente elevato.

Una misura per la sicurezza dei giovani e dei genitori

«Sono convinto che questa iniziativa – dichiara l’assessore Gurrieri – rappresenti un passo importante per garantire maggiore sicurezza sulle strade durante le festività. Offriamo ai ragazzi una valida alternativa gratuita per divertirsi senza rischi».

La consigliera Mezzasalma aggiunge: «Questa misura tutela i nostri giovani e permette ai genitori di dormire più sereni, sapendo che i figli hanno un trasporto sicuro verso le discoteche. Invito tutti a divertirsi con criterio e a non mettersi alla guida in stato di ebbrezza».

Collaborazione tra istituzioni e finanziamento del servizio

Il Discobus è reso possibile grazie al coordinamento tra l’ufficio comunale di mobilità, l’ufficio provinciale e la disponibilità della presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, che ha sostenuto finanziariamente l’iniziativa. L’obiettivo è garantire un divertimento responsabile e ridurre incidenti stradali legati all’alcol o alla guida notturna.

