Ragusa, successo per la prima edizione del Palio delle Contrade

Si è conclusa sabato 20 settembre, nella contrada Gatto Corvino, la prima edizione del “Palio delle Contrade”, manifestazione che ha coinvolto diverse aree rurali del territorio della città di ragusa.

L’evento, articolato in tre tappe (Puntarazzi, San Giacomo e Gatto Corvino), ha proposto giochi di squadra, prove di abilità e momenti di socialità all’aperto, con la partecipazione di famiglie, adulti e bambini. La cornice della campagna è stata arricchita da spettacoli di musica e intrattenimento, oltre a spazi dedicati al food & beverage.

La classifica finale ha visto prevalere la contrada Tre Casuzze con 202 punti, seguita da Gatto Corvino (199), Puntarazzi (175) e San Giacomo (161).

Il comune di ragusa, organizzatore dell’iniziativa ha inteso valorizzare il senso di comunità attraverso il recupero di giochi tradizionali e momenti di convivialità. Alla base, l’idea di riscoprire forme di socialità diretta, lontana dalla dimensione digitale.

