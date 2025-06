Ragusa si trasforma in una palestra a cielo aperto: al via “Outgether 2025”

Anche per l’estate 2025 Ragusa punta tutto sul movimento, sul benessere e sulla riscoperta degli spazi pubblici. L’assessorato allo Sport ha pubblicato l’avviso pubblico per la partecipazione alla terza edizione di “Outgether”, il calendario di attività sportive e ludico-ricreative all’aperto che prenderà vita dal 15 luglio al 30 settembre, toccando Marina di Ragusa, Ragusa Superiore, Ragusa Ibla e San Giacomo. In parallelo, si prepara anche la partecipazione alla Giornata nazionale “SportCity Day”, prevista per il 21 settembre, evento che lo scorso anno ha coinvolto centinaia di città italiane.

L’obiettivo è chiaro: trasformare la città in un laboratorio a cielo aperto di salute, inclusione e partecipazione, coinvolgendo chiunque abbia voglia di proporre attività – singoli, associazioni, società sportive, fondazioni, cooperative, enti pubblici e privati – da svolgere gratuitamente e in condivisione.

