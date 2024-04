Ragusa si prepara alla seconda edizione della Granfondo

La seconda edizione della Granfondo Città di Ragusa si appresta a essere un evento di grande successo, già con un numero di iscrizioni che supera ampiamente i 300 partecipanti dello scorso anno. La gara, che si terrà il 28 aprile, ha ottenuto il primato di essere la Granfondo più a Sud d’Italia e quest’anno avrà anche una valenza ufficiale, assegnando i titoli regionali per ogni categoria.

I percorsi di gara sono stati definiti dagli organizzatori: il percorso principale misura 119,5 km con un dislivello di 1.793 metri, mentre il percorso medio è lungo 95 km con un dislivello di 1.313 metri. Entrambi i percorsi presentano difficoltà altimetriche significative, passando attraverso la provincia e includendo salite fino ai 933 metri del Monte Lauro.

Il Village di gara sarà situato in Piazza Libertà e ospiterà varie attività nei giorni precedenti la gara, tra cui concerti, iniziative legate al ciclismo come una gimkana per bambini e altre iniziative. La gara stessa partirà alle ore 9:00 di domenica, con una diretta TV sui maxischermi per tutta la sua durata.

Le iscrizioni sono aperte con un costo di 50 euro fino al 15 aprile, con aumenti successivi. Il pacco gara include anche la maglia celebrativa della gara, disponibile su richiesta all’atto dell’iscrizione al costo aggiuntivo di 35 euro.

Il sito della manifestazione fornisce informazioni dettagliate, compresi gli indirizzi delle strutture logistiche convenzionate per chi desidera alloggiare durante il weekend dell’evento. La Granfondo offre non solo l’opportunità di partecipare a una gara ciclistica di alto livello, ma anche di scoprire le bellezze architettoniche e culturali di Ragusa, con il suo centro storico e la sua parte alta ricchi di attrazioni come il Duomo di San Giorgio e i palazzi barocchi.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione: https://granfondocittadiragusa.it/

© Riproduzione riservata