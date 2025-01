Ragusa: si mette in sicurezza il tratto di strada tra piazza Vann’Antò e Via Risorgimento

Sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada a Ragusa tra Piazza Vann’Antò e Via Risorgimento. Questo intervento è stato motivato da un recente incidente stradale, in cui un’automobile ha sfondato la ringhiera pedonale e è finita sulla ferrovia sottostante. L’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida, ha spiegato che l’amministrazione ha deciso di non limitarsi a una soluzione funzionale ma esteticamente poco gradevole, come un guard rail, preferendo una costruzione muraria con balaustra.

L’intervento, dunque, non si limiterà al punto dell’incidente, ma interesserà l’intera lunghezza del ponte, su entrambi i lati, e anche una porzione di strada successiva, dove c’è un importante dislivello.

