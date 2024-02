Ragusa si dota di un calendario annuale di eventi. Ecco cosa ci aspetta per tutto il 2024

Il Comune di Ragusa si prepara a coinvolgere cittadini e turisti con un calendario di eventi annuale, una novità che promette di rivoluzionare il modo in cui si programma e si vive la cultura e l’intrattenimento nella città e nei suoi dintorni. Quest’anno il calendario si avvia da marzo, offrendo un’anticipazione dei grandi appuntamenti che attendono il territorio ragusano nel corso del 2024. L’obiettivo è quello di redigere per tempo un calendario unico di eventi, favorendo cosi’ la promozione con largo anticipo.

Il sindaco Peppe Cassì ha annunciato con entusiasmo la pubblicazione del calendario delle iniziative di maggior richiamo per l’intero anno. Questo nuovo approccio, basato su una programmazione anticipata e integrata, è stato concepito per offrire una visione chiara e completa degli eventi in arrivo, non solo per i visitatori, ma anche per gli operatori turistici e per gli stessi cittadini.

“Con questo calendario vogliamo offrire agli albergatori, ai ristoratori e a tutti coloro che intendono partecipare agli eventi la possibilità di pianificare con largo anticipo”, ha dichiarato il sindaco. “Conoscere in anticipo dove e quando si terranno le manifestazioni più importanti consente una migliore organizzazione e sfruttamento delle opportunità offerte”.

Il calendario, disponibile sul sito ufficiale del Comune, è stato realizzato grazie alla collaborazione dei promotori di ciascuna iniziativa. Si tratta di un documento unitario, privo di sovrapposizioni e distribuito su più mesi, che offre una vasta gamma di opzioni culturali, di intrattenimento e sportive per tutti i gusti e le età.

“Quasi ogni fine settimana ci sarà un evento da non perdere a Ragusa”, ha continuato il sindaco. “Dall’arte alla musica, dallo sport alla cultura, il calendario è ricco di appuntamenti che renderanno la nostra città un luogo vibrante e dinamico”.

Oltre alle iniziative già programmate, il calendario si propone di essere flessibile e aggiornabile nel corso dell’anno, con l’aggiunta di nuovi festival, concerti e rassegne in via di definizione. Questo approccio permette una costante evoluzione dell’offerta culturale, garantendo che ci sia sempre qualcosa di nuovo da scoprire e da vivere a Ragusa.

Per chi desidera rimanere sempre aggiornato sugli eventi in corso e in arrivo, il Comune ha messo a disposizione il portale “Cosa fare a Ragusa”, dove è possibile trovare informazioni dettagliate su tutte le attività culturali e ricreative della città. https://www.cccragusa.it/category/eventi-in-corso/

Insomma, il 2024 si prospetta come un anno ricco di opportunità e sorprese per Ragusa e i suoi abitanti. Grazie a un calendario anticipato e ben strutturato, la città si prepara a accogliere visitatori e residenti in un’atmosfera di festa continua, confermando il suo ruolo di centro culturale e turistico di rilievo nella regione.

Una versione ad alta risoluzione è disponibile sul sito del Comune al link: https://www.comune.ragusa.it/it/events/calendario-grandi-eventi-2024

