Ragusa: saranno assegnati 22 orti urbani nella Vallata Santa Domenica

L’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa ha annunciato l’assegnazione di 22 Orti Urbani situati lungo i terrazzamenti della Vallata Santa Domenica, con accesso da via Natalelli. Questi orti, ciascuno di circa 25 mq, saranno destinati esclusivamente alla coltivazione di ortaggi e verranno concessi ai cittadini residenti nel Comune di Ragusa che ne faranno richiesta. Inoltre, il 30% dei lotti sarà riservato ad Associazioni, Enti no profit e scuole che operano nel territorio comunale per finalità socioassistenziali.

Un’opportunità per promuovere la socializzazione

L’assessore Giorgio Massari ha sottolineato che questi orti rappresentano un’opportunità per promuovere la socializzazione, lo sviluppo di un’economia sostenibile e il recupero di aree verdi. Gli orti saranno dotati di casette in legno per il ricovero degli attrezzi, compostiere, frutteti e sentieri comuni.

Per poter partecipare al bando, i richiedenti devono essere residenti a Ragusa (o, per le organizzazioni, avere sede operativa nel comune), non condurre aziende agricole, non possedere altri terreni coltivabili nel territorio comunale e non essere già concessionari di un orto urbano del Comune di Ragusa.

Le domande devono essere presentate in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa o inviate tramite PEC entro le ore 12.00 del 5 ottobre 2024. Maggiori dettagli, insieme al bando e alla modulistica, sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Ragusa.

