Ragusa rilancia il centro storico: approvato il piano 2025 con teatro all’aperto a Ibla

Un progetto ambizioso che unisce cultura, rigenerazione urbana e qualità della vita. Il Comune di Ragusa compie un passo decisivo verso il rilancio dei suoi centri storici con l’approvazione, in Commissione, del piano di spesa 2025 legato alla legge speciale 61/81.

Si tratta di un documento strategico che definisce interventi mirati per valorizzare in particolare Ragusa Ibla e il centro di Ragusa superiore, confermando un’impostazione già consolidata negli anni: quella del cosiddetto “progetto madre”, capace di guidare e integrare una serie di azioni collegate.

Un teatro all’aperto nel cuore di Ibla

Il fulcro del piano è la realizzazione di un nuovo teatro all’aperto, destinato a diventare un punto di riferimento culturale per la città. L’area individuata è tra le più suggestive di Ibla, situata tra gli scavi archeologici, l’auditorium di San Vincenzo Ferreri, piazza Hodierna e i Giardini Iblei.

Il progetto prevede la costruzione di un anfiteatro moderno, pensato come spazio polifunzionale per spettacoli, eventi e attività sociali. L’obiettivo è ampliare l’offerta culturale e sostenere il crescente dinamismo turistico che negli ultimi anni ha caratterizzato la città.

A rendere ancora più significativo l’intervento sarà il coinvolgimento del mondo accademico, con la partecipazione di realtà prestigiose come Sapienza Università di Roma, chiamate a contribuire attraverso un concorso di idee e momenti di confronto aperti a tecnici, studenti e cittadini.

Riqualificazione urbana e nuovi spazi per la comunità

Accanto al progetto principale, il piano di spesa include una serie di interventi puntuali ma strategici. Tra questi spicca la riqualificazione di Piazza delle Poste, con risorse già destinate alla progettazione di una nuova pavimentazione e al miglioramento complessivo dell’area, con l’obiettivo di restituire decoro e funzionalità a uno spazio centrale della città.

Grande attenzione è rivolta anche ai giovani e alla vivibilità dei quartieri storici. In quest’ottica si inserisce la riconversione dell’impianto sportivo di Santa Maria La Nova, che sarà trasformato in una struttura multifunzionale con campi da tennis e calcio in erba sintetica, offrendo nuove opportunità di aggregazione.

Parallelamente, il piano prevede misure a sostegno degli studenti universitari, con contributi per gli affitti, e investimenti per il recupero dell’edilizia abitativa, incentivando la riqualificazione degli immobili e contrastando lo spopolamento del centro storico.

Le dichiarazioni: visione e identità al centro

“Con l’approvazione del piano di spesa 2025 proseguiamo un lavoro strutturato che negli anni ha dimostrato di poter incidere realmente sul tessuto urbano”, ha dichiarato l’assessore ai Centri storici Giovanni Gurrieri. “Abbiamo confermato il modello del progetto madre, individuando nel teatro all’aperto un intervento capace di generare valore culturale, sociale e turistico”.

Sulla stessa linea il sindaco Peppe Cassì, che sottolinea come il piano rappresenti “un ulteriore passo avanti nella strategia di valorizzazione dei centri storici, puntando su cultura, qualità degli spazi pubblici e servizi per i cittadini”.

Verso l’approvazione definitiva

Il piano passerà ora all’esame del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Se confermato, segnerà un nuovo capitolo nel percorso di rigenerazione urbana di Ragusa, con l’obiettivo di rendere il centro storico sempre più attrattivo, vivibile e capace di coniugare identità e innovazione.

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