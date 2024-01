Ragusa, provincia generosa: si incrementa la raccolta di sangue, +1,9% rispetto allo scorso anno

La provincia di Ragusa si conferma generosa per quanto riguarda le donazioni di sangue. Sono aumentati sia il numero di donatori che quelle delle unità raccolte. I dati dell’Avis provinciale lo confermano: complessivamente, sono state registrate 45.282 donazioni, con un incremento di 851 rispetto al 2022 (+1,9%). Tra i dati rilevanti, si segnala in particolare un aumento delle donazioni di plasma in aferesi, che hanno raggiunto le 13.000 unità (+808 / +5,6%).

Il Presidente di Avis Provinciale, Salvatore Poidomani, ha dichiarato che questi risultati confermano l’eccezionale impegno e la solidarietà dei donatori, posizionando il territorio ibleo come un’eccellenza a livello nazionale ed europeo.

IL SISTEMA INTEGRATO RAGUSA

Un altro elemento determinante è stato la realizzazione del “Sistema Integrato Ragusa”, un sistema basato sulla sinergia tra l’Avis Provinciale, le 12 Avis Comunali, la Capofila Ragusa e la Direzione del Servizio Trasfusionale dell’Azienda Sanitaria. Il Presidente ha riconosciuto l’impegno quotidiano dei dirigenti associativi e la professionalità del personale medico, infermieristico e amministrativo che ha garantito accoglienza, qualità e sicurezza nell’attività donazionale.

L’impegno di tutti continua a essere cruciale, considerando le persistenti situazioni di carenza di sangue a livello nazionale e regionale.