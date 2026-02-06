Ragusa prima tra i capoluoghi siciliani per raccolta differenziata: arriva il riconoscimento di Legambiente

Ragusa si conferma tra le realtà più virtuose della Sicilia sul fronte della sostenibilità ambientale. Il capoluogo ibleo è infatti il primo tra i capoluoghi siciliani per raccolta differenziata, un risultato certificato da Legambiente, Sicilia Munnizza Free ed Ecoforum regionale, che hanno consegnato il riconoscimento nell’ambito del premio “Comuni Ricicloni Sicilia”, durante una cerimonia svoltasi a Palermo.

A rappresentare l’amministrazione comunale era presente una delegazione composta dalla presidente della Commissione Ambiente, Maria Grazia Criscione, insieme ai rappresentanti dell’Ufficio Ambiente del Comune di Ragusa.

Il riconoscimento premia il lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte della gestione dei rifiuti e, soprattutto, la collaborazione dei cittadini, elemento determinante per raggiungere livelli elevati di raccolta differenziata e migliorare la qualità del riciclo.

“A nome del sindaco e di tutta la cittadinanza ragusana – ha dichiarato la consigliera Maria Grazia Criscione – ho ringraziato quelle che sono delle vere e proprie istituzioni in tema ambientale per aver voluto riconoscere l’impegno dei ragusani per un presente e un futuro sostenibile. Questa certificazione, attestata da enti terzi, deve essere un ulteriore input per continuare a riciclare e a riciclare bene”.

Il risultato ottenuto rafforza l’immagine di Ragusa come città attenta alle politiche ambientali e alla sostenibilità, dimostrando come la sinergia tra amministrazione e cittadini possa produrre risultati concreti nella tutela del territorio.

