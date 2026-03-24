Ragusa prima in Italia per crescita dei pagamenti digitali: +67% nel 2025

Ragusa si conferma capofila della rivoluzione dei pagamenti digitali in Italia. Secondo l’Osservatorio Europa Cashless 2025 di SumUp, la provincia siciliana ha registrato un incremento straordinario del +67% nelle transazioni senza contanti rispetto al 2024, la crescita più marcata in tutto il Paese.

L’Italia, nel complesso, si colloca al terzo posto in Europa per diffusione dei pagamenti digitali, con un aumento del +26,7%, dietro solo a Bulgaria (+49,5%) e Svezia (+31,3%). Ma sono le province come Ragusa, seguita da Nuoro (+58,9%) e Campobasso (+56,7%), a evidenziare come il fenomeno del cashless stia penetrando anche in territori meno densamente popolati, trasformando il modo di acquistare beni e servizi.

Tra le città italiane, Roma è salita sul podio europeo con un +30,8% di transazioni digitali, mentre Milano si posiziona all’ottavo posto (+17,5%). Tuttavia, è Ragusa a registrare il trend più impressionante a livello nazionale, consolidando la Sicilia come territorio sempre più aperto all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei pagamenti.

Il settore che ha trainato maggiormente la crescita in provincia è quello delle farmacie, con un +119,5% di transazioni cashless, seguito dai centri sportivi e negozi di articoli sportivi (+111,6%) e dagli studi di architettura e ingegneria (+73,2%). Questi dati confermano come la digitalizzazione non riguardi solo grandi città o metropoli, ma stia diventando una realtà diffusa anche nei territori provinciali, migliorando sicurezza, tracciabilità e praticità per cittadini e aziende.

L’impennata delle transazioni digitali a Ragusa riflette un cambiamento culturale significativo: cittadini e imprese stanno adottando sempre più metodi di pagamento cashless, riducendo il contante in circolazione e aumentando la trasparenza delle operazioni economiche. Per le attività commerciali, questo significa maggiore efficienza e sicurezza; per i cittadini, semplificazione e flessibilità negli acquisti quotidiani.

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