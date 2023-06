Ragusa Pride: iniziata la tre giorni di iniziative. Su Ragusaoggi la diretta della parata da Marina

Il Ragusa Pride 2023 è iniziato ieri, giovedì, con una serie di appuntamenti dedicati al dialogo e alla riflessione sulle tematiche LGBTQIA+. Il Centro Commerciale Culturale di Ragusa ha accolto un pubblico numeroso, venuto per ascoltare e partecipare ai dialoghi intitolati “Di cosa c’è bisogno? Sguardi visionari in mondi reali”.

La serata di apertura è stata caratterizzata dai saluti istituzionali dell’Assessora Elvira Adamo di Ragusa, che ha sottolineato l’importanza del sostegno delle istituzioni alle vite delle persone LGBTQIA+. In provincia di Ragusa molte istituzioni hanno concesso il patrocinio al Ragusa Pride, un segnale importante per il riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQIA+.

La serata è proseguita con il dialogo “Note di verità. Vite oltre la musica”, in cui il maestro Alessio Cappello e Valeria Vicari di Katastolè Prospettive hanno parlato della censura dell’omosessualità dei grandi compositori del passato, tra cui Chopin. Il dialogo è stato accompagnato dalla musica suonata dal maestro Cappello al pianoforte, che ha reso l’esperienza ancora più coinvolgente.

Il secondo dialogo, “Fedi, Laicità, Autodeterminazione”, ha visto protagoniste tre donne con diverse posizioni religiose: Thesie Mueller, Pastora della Chiesa Evangelica Metodista di Scicli, Luana Gravina, rappresentante del gruppo Cristiani LGBT Sicilia, e Najla Hassen, mediatrice interculturale atea di cultura islamica.

Le iniziative di questo venerdì

Il Ragusa Pride continuerà anche oggi, venerdì, con un nuovo appuntamento dedicato al dialogo al Centro Commerciale Culturale. Apriranno la serata i “Papà per scelta”, Christian De Florio e Carlo Tumino, che insieme ad Andrea Ragusa, presidente di Arcigay Ragusa parleranno di “Famiglie vive”, famiglie non convenzionali, famiglie omogenitoriali, famiglie vere che appartengono a questo mondo, i cui diritti troppo spesso vengono calpestati.

Seguirà la proiezione del cortometraggio “Chiedimi se”, di Margherita Fiengo Pardi, che racconta la sua esperienza di figlia con due mamme.

Seguirà “Le parole sono finestre” dialogo tra Graziella Priulla, sociologa della comunicazione e della cultura, ed Elvira Adamo (Agedo Ragusa).

Come per la prima serata, è garantito il servizio di interpretariato LIS.

Alle 23 spazio alla musica al BAM, Parco Giovanni Paolo II, per scaldare gli animi prima della grande parata finale, con la musica di Terra Matta.

La parata di Marina di Ragusa in diretta su Ragusaoggi

La grande parata finale del Ragusa Pride si terrà domani, sabato 1 luglio, a Marina di Ragusa. Ragusaoggi.it sarà media partner dell’evento e trasmetterà in diretta sui canali social la parata del Pride Ragusa a partire dalle ore 19.00. L’appuntamento è alle panchine Rainbow di via di Porto Venere alle 17.30, per partire con un grande corteo alle 18.30 e percorrere tutto il lungomare Andrea Doria fino a Piazza Torre, dove si svolgeranno gli interventi programmati delle associazioni organizzatrici e delle autorità presenti.

Il Ragusa Pride rappresenta un’occasione importante per la comunità LGBTQIA+ della provincia di Ragusa, per far sentire la propria voce e per rivendicare i propri diritti. Grazie al sostegno delle istituzioni e alla partecipazione dei cittadini, il Ragusa Pride continua a crescere di anno in anno, diventando sempre più un momento di confronto, dialogo e celebrazione della diversità. Non perdete l’occasione di partecipare al Ragusa Pride e di sostenere la comunità LGBTQIA+.

Il Comitato Ragusa Pride è composto da Agedo Ragusa, Arcigay Ragusa, Katastolè Prospettive, UAAR Ragusa. foto di Angela Galota