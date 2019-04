Ragusa porta bene: Brandon Mcnulty vince il Giro di Sicilia. Guillame Martin vincitore della tappa sull'Etna - Ragusa Oggi

Ragusa porta bene: Brandon Mcnulty vince il Giro di Sicilia. Guillame Martin vincitore della tappa sull’Etna

Il corridore americano Brandon McNulty (Rally UHC Cycling) ha vinto Il Giro di Sicilia, indossando la Maglia Gialla e Rossa ed innalzando il Trofeo della corsa. Completano il podio Guillaume Martin (Wanty – Gobert Cycling Team) e Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec).

Guillaume Martin (Wanty – Gobert Cycling Team) ha vinto in solitaria la quarta ed ultima tappa da Giardini Naxos all’Etna (Nicolosi) di 128 km. Sul traguardo ha preceduto Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec) e Dayer Quintana (Neri Sottoli Selle Italia KTM).

Il vincitore de Il Giro di Sicilia, Brandon McNulty, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “*Oggi sapevo come avrei dovuto correre, ho usato le mie qualità di cronoman per difendere la Maglia. Il mio team è stato incredibile, hanno dato tutto per me, è stato una grande prestazione di squadra. Questa è una grande, lunga, epica salita. Adesso è tempo per un po’ di festeggiamenti.*”

Il vincitore della quarta tappa, Guillaume Martin, ha dichiarato: “*Sono contento per questa vittoria, anche se avrei voluto vincere anche la Generale. Abbiamo provato a correre in modo aggressivo, anche Odd Christian Eiking ha attaccato all’inizio della salita ma Brendon era molto forte e ho deciso di concentrarmi sulla vittoria di tappa. Questa è una salita che fa parte della storia del ciclismo. Sono stato qui l’anno scorso per fare allenamento in altura. Ho anche scritto un libro di filosofia e alcune pagine riguardavano proprio questa salita. È speciale vincere qui.*”

CLASSIFICA GENERALE 1 – Brandon McNulty (Rally UHC Cycling) 2 – Guillaume Martin (Wanty – Gobert Cycling Team) a 42″ 3 – Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec) a 56″

– Maglia Rossa e Gialla, leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Regione Siciliana – Brandon McNulty (Rally UHC Cycling) – Maglia Arancione, leader della classifica a punti, sponsorizzata da NamedSport – Manuel Belletti (Androni Giocattoli – Sidermec) – Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Cantine Cellaro – Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec) – Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo – citiesbreak.com <shiftactivemedia.us6.list-manage.com/track/click?u=823d3a40b51c82f60f316baa5&id=c86e314b68&e=df78980a4c> – Brandon McNulty (Rally UHC Cycling)

