Ragusa perde la nonnina più longeva, è venuta a mancare a 111 anni Rosaria Martorana

Aveva festeggiato 111 anni lo scorso 27 ottobre, Rosaria Martorana, la nonnina ragusana più longeva di Sicilia che purtroppo è venuta a mancare in quella che negli ultimi anni era diventata la sua seconda casa, “Casa Insieme” in Viale delle Americhe a Ragusa.

La nonnina ragusana era tra le persone più longeve a livello nazionale. Nata a Ragusa il 27 ottobre 1914, Rosaria Martorana, era stata infermiera e aveva ancora una straordinaria lucidità. Alla festa erano stati presenti il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, il sindaco Peppe Cassì e la presidente della consulta femminile, Gianna Miceli.

In queste ore purtroppo è arrivata la triste notizia della sua scomparsa. I funerali della signora Rosaria si terranno domani, domenica 21 dicembre alle ore 10.00 nella chiesa di San Pio X.

