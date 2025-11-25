L’ASP di Ragusa rafforza il proprio impegno verso i cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale attraverso il Progetto “Contrastare la Povertà Sanitaria”, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà). Dal 1° dicembre 2025, gli ambulatori territoriali dedicati ai […]
Ragusa, partono i lavori di ammodernamento del Centro Comunale di Raccolta di via Paestum
25 Nov 2025 11:37
Il Comune di Ragusa ha formalizzato l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) in via Paestum, nell’ambito della riqualificazione delle infrastrutture ambientali cittadine.
Gli interventi sono stati affidati all’impresa Arcobaleno S.r.L. di Aci Sant’Antonio (CT), che ha presentato l’offerta più vantaggiosa con un ribasso del 32,078% sull’importo a base d’asta. L’importo netto di aggiudicazione ammonta a 159.593,66 euro (oltre IVA), comprensivo degli oneri di sicurezza.
L’aggiudicazione, già efficace, permetterà l’avvio immediato dei lavori finalizzati a migliorare la funzionalità del CCR, garantendo un servizio più efficiente e moderno a beneficio di tutta la cittadinanza. Il progetto rientra nel più ampio piano di interventi del Comune per valorizzare le infrastrutture ambientali e ottimizzare la gestione dei rifiuti.
