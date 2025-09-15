Ragusa partecipa alla “Fitwalking for AIL”: camminata solidale per la ricerca sui tumori del sangue

Ragusa si prepara a colorarsi di solidarietà domenica 28 settembre, quando l’AIL Ragusa scenderà in strada per la nona edizione della Fitwalking for AIL, la camminata non competitiva che unisce in un unico gesto 38 città italiane.

L’evento, organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica, ha un obiettivo chiaro: raccogliere fondi per la ricerca scientifica e l’assistenza socio-sanitaria ai pazienti ematologici e alle loro famiglie.

Il percorso tra street art e solidarietà

Il ritrovo è fissato per le ore 9.00 presso la sede AIL di via Carlo Collodi. Da lì partirà il percorso che attraverserà le vie cittadine di Ragusa, passando accanto a murales e opere di street art, trasformando la camminata in un’occasione di scoperta culturale oltre che di impegno sociale.

Ad accompagnare i partecipanti sarà Gino Baglieri, coautore con Franco Giorgio del volume “Street Art a/in Ragusa” (Supernova Edizioni), che racconterà curiosità e significati delle opere visibili lungo il tragitto.

Un evento che unisce salute e sostenibilità

La Fitwalking for AIL non è solo sport e solidarietà, ma si inserisce nel progetto “Ambiente e Salute”, ispirato all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Un approccio integrato che promuove salute, sostenibilità, inclusione sociale e partecipazione attiva della comunità.

Fondamentale anche il contributo degli sponsor locali — Casa Insieme, Despar e ApportAL — che hanno scelto di camminare al fianco dell’AIL, confermando il valore di una rete di sostegno condivisa.

Come partecipare

L’iniziativa è aperta a tutti: adulti, bambini, famiglie, associazioni e scuole. La quota di partecipazione è di 10 euro. Le iscrizioni possono essere effettuate contattando i numeri 338 693 7371 o 0932 1838744.

Durante la giornata, i partecipanti potranno condividere foto e video sui social con l’hashtag #VersoNuoviTraguardi, diventando ambasciatori di un messaggio di speranza e solidarietà.

