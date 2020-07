Ragusa ottiene il riconoscimento "Spighe verdi". Ed è l'unico Comune in Sicilia - Ragusa Oggi

Ragusa ottiene il riconoscimento “Spighe verdi”. Ed è l’unico Comune in Sicilia

Condividi su:

Ragusa ha ottenuto da FEE Italia – Foundation for Environmental Education e Confagricoltura il riconoscimento Spighe Verdi per i Comuni rurali. Per il Comune di Ragusa ha partecipato stamani alla cerimonia via streaming la vicesindaco con deleghe a Zootecnia, Agricoltura e Politiche Agroalimentari, Giovanna Licitra.

La Bandiera Blu, per la qualità del mare e dei relativi servizi, la Bandiera Verde, perché individuati da una giuria di pediatri come adatti ai bambini, e ora anche le “Spighe Verdi”, per la gestione sostenibile e la valorizzazione del patrimonio rurale.

“Con la cerimonia di oggi – dichiara la vicesindaco Giovanna Licitra – Ragusa ha ottenuto l’ennesimo riconoscimento che premia la qualità del nostro territorio, unica “Spiga Verde” in Sicilia su appena 46 Comuni insigniti in tutta Italia nel 2020.

È un risultato che certifica la qualità dell’ambiente e della vita complessivamente, merito di tutta la comunità e delle imprese agricole che operano in maniera sostenibile, rendendo attrattivo il nostro territorio grazie alle eccellenze agroalimentari e all’offerta di turismo rurale. Al tempo stesso è un impegno alla sostenibilità e a divulgarne i principi, favorendo l’occupazione in ambito green, programmando la gestione del territorio, riducendo gli impatti sull’ambiente”.