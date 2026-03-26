Ragusa: Open Day Servizio Civile Universale, 47 posti per i giovani

Il Comune di Ragusa, in collaborazione con AS.SO.D. ETS, offre ai giovani un’opportunità unica di formazione, impegno civico e crescita personale tramite i progetti del Servizio Civile Universale. Lunedì 30 marzo 2026, alle 18, presso la Sala Conferenze della Zona Artigianale in Via On. Corrado Di Quattro, si terrà un Open Day dedicato alla presentazione dei tre nuovi progetti attivi, con scadenza delle domande fissata per l’8 aprile.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato allo Sviluppo di Comunità, con la collaborazione degli Assessorati alle Politiche Giovanili, all’Istruzione, alle Politiche Sociali, dell’Informagiovani, della Consulta Giovanile e della rappresentanza Sicilia SCU. L’obiettivo è fornire ai partecipanti tutte le informazioni necessarie su sedi, modalità di iscrizione e obiettivi formativi dei bandi, permettendo ai giovani di comprendere appieno le potenzialità offerte dal Servizio Civile Universale.

I progetti presentati saranno tre: Comuni da Vivere, dedicato alla promozione culturale con 25 posti disponibili; Iblei Resilienti 2026, incentrato sulla protezione civile con 10 posti; e Con gli occhi di un bambino, per il sostegno all’infanzia con 12 posti. Tutti i programmi hanno una durata di 12 mesi e prevedono per i volontari un assegno mensile di poco superiore ai 500 euro.

Durante l’Open Day interverranno gli assessori Giovanni Iacono (Sviluppo di Comunità), Simone Digrandi (Politiche Giovanili), Catia Pasta (Istruzione) ed Elvira Adamo (Politiche Sociali), insieme a Filippo Spadola, referente di AS.SO.D., ed Emanuele Occhipinti, Presidente della Consulta Giovanile e già rappresentante nazionale SCU. Saranno illustrate le caratteristiche tecniche dei progetti e raccolte testimonianze dirette dei benefici di un’esperienza nel Servizio Civile.

Negli anni, circa 500 giovani hanno partecipato ai progetti del Comune di Ragusa, acquisendo competenze pratiche e trasversali e contribuendo attivamente alla comunità. Quest’anno, 47 posti offrono nuove opportunità per valorizzare il territorio, supportare la sicurezza e potenziare i servizi dedicati all’infanzia. L’esperienza non si limita ai 12 mesi di servizio: è prevista una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici non dirigenziali per chi ha completato il Servizio Civile Universale senza demerito.

L’invito è rivolto a tutti i giovani interessati e ai genitori desiderosi di approfondire i dettagli di questa esperienza formativa, che unisce impegno civico, crescita personale e opportunità professionali concrete.

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